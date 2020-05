Kergejõustik Pahur jooksja: „Jalgpallur teenib sekundiga rohkem kui mina ühe kuuga. See on ebaõiglane.“ Ohtuleht.ee , täna, 13:43 Jaga: M

Sümbolpilt. Foto: Julia Vakina

Venemaa meister keskmaajooksus Vladimir Nikitin avaldas arvamust, et jalgpallurite palgad on kosmiliselt suured ning see riivab tema õiglustunnet.