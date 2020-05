VAHVA: tippujuja Kregor Zirk leidis endale uue hobi 

Eelmisel nädalavahetusel sai Zirk sellega kenasti hakkama Niitvälja golfikeskuses. "Üks põhjus, miks seda tegema läksin, on see, et ma väga väärtustan enda treeninguvälist aega," lisas 20aastane tartlane. "Nädalavahetuseti olen reeglina nõus tegema ükskõik mida, et saada trennimõtetest eemale (autosõit, looduses kõndimine, väljas söömine, sõpradega olemine jne). See aitab mul esmaspäeval värske peaga trenni minna ja endast maksimumi anda. Usun, et golf on mõnus, mitte liiga koormav ning hea tegevus vahelduse jaoks. Nüüd, aga tuleb harjutama hakata!"