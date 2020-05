40aastane Marit Björgen naaseb suusarajale suurte ambitsioonidega 

Tõsi, ta ei öelnud Norra meedias otsesõnu välja, et eesmärk on võita, kuid igal juhul on naine asunud täiega treenima. Temaga samas grupis harjutavad ka kuulsad vennad Andres ja Jörgen Aukland. „Olin kaks aastat spordist eemal ja tundsin puudust kindlast eesmärgist, mille nimel töötada,“ rääkis Björgen NRK-le.