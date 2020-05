Tänak keerulisest perioodist: oleksin peaaegu sõitjakarjääri lõpetanud 

"Kõik toimus kiiresti ja see oli minu esimene täishooaeg," meenutas Tänak 2012. aastat, kui ta oli M-Spordi hingekirjas. "Usun, et tegin rohkelt vigu ja mu õlul oli üsna suur pinge. Ilmselgelt ma ei tulnud sellega toime."

"Hooti suutsin katsetel näidata häid aegu, aga ma ei suutnud kuidagi kokku panna korralikku rallit. Küllap oli hea, et sain aja maha võtta. Kunagi pole hea MM-sarjast täielikult taanduda, aga pidime seda tegema," meenutab Tänak rasket perioodi oma karjääris.

Tänaku sõnul oli ta väga lähedal sellele, et ta lõpetanuks aktiivse sõitjakarjääri. "Mul polnud plaanis spordist täielikult taanduda. Kui ma polnuks enam sõitja, siis mingil viisil jäänuks ma ikkagi ralliga seotuks. Olin spordialast väga huvitatud. Aga rallipiloodina oleksin ma sel aastal peaaegu karjääri lõpetanud," tunnistab ta.

Eestlaselt küsiti, millist nõu annaks ta nüüd nooremale endale. "Ma ei usu, et noored sõitjad nõuandeid kuulavad. On asju, mida tuleb ise õppida," leidis Tänak. "Mina ei õppinud liiga kiiresti, aga rallisport ongi keeruline. Kogemused on väga olulised, aga samas tuleb olla andekas ja kiiresti õppida."