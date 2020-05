Mootorrattaspordi föderatsiooni presidendiks valiti Marek Kiisa 

"Minu jaoks algas uus ja huvitav aeg spordivaldkonnas, kuna sündinuna motosportlaste perre tegelesin hiljem hoopis autospordiga ja olin aastaid seotud just neljarattalistega. Samas kuuludes aastaid autospordi liitu nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, olen saanud suure kogemuse just alaliitude toimimise tasandil ja arvan, et saan oma teadmistega nüüd EMF-ile kasulik olla," rääkis Marek Kiisa.

"Leian, et lisaks spordipoolele tuleb meil nüüdsest arendada kaherattaliste liiklusohutust, kuna see on üks suurimaid teemasid ka FIM-is ning meil on siin palju ära teha, alates sporttsiklite registriga ning lõpetades e-rataste ja e-spordiga. Ootan igatahes suure põnevusega seda uut väljakutset, kuna mul on taga ka väga hea meeskond!"