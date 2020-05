Legendaarne Anatoli Krikun: Eesti korvpalli viimaste aegade tulemused tegid mind kurvaks 

Lugesin kokku: vahemikus 1990-92 oli Soomes 30 Eesti korvpallitreenerit, neist pooled Ilmar Kullami õpilased! Ütlen veel ühe numbri. Kui ma olin Nõukogude aja lõpuperioodil Eesti korvpalliosakonna juht, oli meil 160 treenerit, neist 100 kõrgharidusega. Need on numbrid, mis tõestavad, miks me olime soomlastest paremad.

Mida te Eesti meeste korvpallikoondise uuest põlvkonnast arvate?

Eesti korvpalli viimaste aegade tulemused tegid mind kurvaks. Õnneks näitasid viimased mängud Makedoonia ja Itaaliaga, et uus põlvkond on tõesti pead tõstmas.

Kes teile noortest silma on jäänud?

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti Seal on neid küllaga. Kristian Kullamäe kindlasti. Minule oli üllatuseks, et uus peatreener Jukka Toijala kasutas nii palju viimases Itaaliaga mängus noort (Kerr) Kriisat. Ka tema on perspektiivikas. Üleüldse arenevad lühemad mängijad kiiremini, seepärast paistavad nad rohkem silma praegu. Aga meil on pikad samuti tublid.

Harri Drell oli omal ajal hea tüüp, nüüd võib poeg Henri kohta sama öelda. Aga seda, kas ka temast mängumees tuleb, ei oska ma praegu nähtu põhjal veel öelda. Sõltub, kas ja kuidas tema areng jätkub. (Matthias) Tass on veel hea kuju. Minu isiklikus tabelis on number üks Eesti korvpallis praegu aga vaieldamatult Janari Jõesaar. Ta on super! Mulle väga meeldib see, kuidas ja mida ta väljakul teeb. Teine mees, kes mulle meeldis väga, oli Rain Veideman. Mulle sümpatiseerivad sellised võitlejatüübid nagu Veideman.

Nii Jõesaar kui ka Veideman on teinud oma karjääris minu hinnangul vigu. Nad mõlemad on läinud Kalev/Cramost keset hooaega välismaale. Võib-olla olen ma vana ja rumal, aga minu arvamus on see, et hooaeg tuleb korralikult lõpetada ja alles siis peaks mängija edasi vaatama.