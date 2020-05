Neli viisi, kuidas tühjad staadionid mõjutavad jalgpallimänge 

Bundesliga esimesed mängudevoorud viitavad sellele, et fännide toeta mängimine on kaotanud koduväljakueelise. Senipeetud 27 matšist on võõrustajad võitnud vaid viis. Ka väravatelöömises on edukamad külalised, kes on löönud 49 kolli, mida on 16 võrra rohkem kui seda on suutnud kodumeeskonnad.