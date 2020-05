Kerr Kriisa saab meeskonnakaaslasteks Leedu korvpalli kaksikvendadest tulevikutähed 

"Nende ülikoolilinnak on hämmastav, neil on suurepärased fännid ja Arizona on kolledžikorvpalli üks parimaid ülikoole," sõnas Ažuolas Tubelis ja lootis, et tema tähelend on sama särav nagu NBA draftis teisena valitud Derrick Williamsil. "Arizonas on varem olnud minuga sarnaseid mängijaid, kelle nad on tippu viinud. Näiteks Derrick Williams, keda arendas treener Sean Miller, ja usun, et ta aitab mindki."