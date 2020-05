WRC Sebastien Ogier: kui see hooaeg jääb väga lühikeseks, siis kindlasti kaalun jätkamist Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 16:20 Jaga: M

"Muidugi ma ei oodanud, et mu karjääri viimane aasta tuleb selline," tõdeb Ogier, et koroonaviirus on tema plaanid segi ajanud. Foto: Reuters/Scanpix

Ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia kärbib tänavust WRC-sarja hooaega ja ära on jäänud mitmed etapid. Kuuekordne autoralli maailmameister Sébastien Ogier tõdeb, et ta kaalub karjääri lõpetamise edasilükkamist.