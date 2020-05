Kõmu 53aastane Mike Tyson: terve päev k*****a pole enam üldse tore Ohtuleht.ee , täna, 10:34 Jaga: M

Mike Tyson kaks aastat tagasi tehtud fotol koos abikaasa Lakiha Spiceriga. Foto: PLV/SIPA

Poksilegend Mike Tyson, kes on peagi ringi naasmas, kõneles oma viimases podcast'is avameelselt seksi teemadel. Mees tunnistas ausalt, et oli noorena tõeline "loom", kuid nüüd, kus ta on 53aastane, pole orgiad enam päevakorras.