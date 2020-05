Tänakut toetavast DirtFishist sai autospordiliidu korraldatava ralli nimisponsor 

Ralli keskus asub Otepääl ning kiiruskatsed toimuvad piirkonna kõige kuulsamatel ja kiirematel teedel. Ühtlasi on tegemist esimese väljaspool Ameerikat toimuva ralliga, mida Seattle'is paiknev DirtFishi rallibränd toetab.

Kuna DirtFish on autoralli valitseva maailmemeistri Ott Tänaku toetaja ja meediapartner, on meie mees mõistagi Lõuna-Eestis stardis. Tänak avaldas ralli toimumise üle suurt heameelt.

"Paar viimast kuud on olnud imelikud, kogu maailmas on olnud suured muutused kõiges, mida me teeme. Nii pikka aega kodus istumine on olnud midagi uut, kuid see-eest on see olnud suurepäraseks võimaluseks oma perega koos olla. Kuid nüüd on aeg taas tööle asuda," rääkis Tänak.

"Mis puudutab MM-sarja, siis me ootame, kuhu minna saame, kuid võimalus korraldada Eestis ralli on suurepärane ja väga tähtis. Rallispordile on siin hämmastav toetus ja loomulikult aitan ma Rally DirtFishi nii nagu ma suudan.