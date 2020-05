VIDEO | Naiste säutsusõda! Poisilik vabavõitleja sarjas tagumikku hööritanud kolleegi: sa müüd siin seksi, mitte MMAd! 

"Mu kuradi kannatus on katkenud," purskas poisiliku välimusega Chiasson Twitteris. "Kas me oleme siin selleks, et võidelda, või oleme siin selleks, et meelitada endale meessoost jälgijaid ja teha striptiisi?"

Loureda: "Tüdruk, kui sa süüdistad teisi naisi, siis sa solvad sellega ka ennast. Kes ütles, et ma teen seda meessoost jälgijate pärast? Olen võideldnud sellest ajast saadik, kui olin 2aastane ja nii nagu sinul on teistsugused huvid nagu tätoveeringud, meeldib mulle hoopis tantsimine. Lihtne."

Chiasson: "Olen kahe käega selle poolt, et naised on tugevad ja ilusad, kuid praegu pole see teemaks. Sa oled oma vabavõitleja varustuses ja kinnastes, hamba- ja säärekaitsmetega. Sa annad praegu vabavõitlust (MMAd) jälgivatele inimestele vale sõnumi. Jääb mulje, et see ongi naiste MMA tuum."