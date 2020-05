1000 KM – TEHTUD! Maikuus mööda Eestit jalutava Kunnar Karu eesmärk täitus Rummu karjääri ääres 

"Muidugi on uhke tunne, et tehtud sai," rääkis Karu Õhtulehele, ise parajasti suurt seljakotti pakkides, sest veel täna asutakse teele Paldiskist Tallinna suunas, kus mehe missioon 31. mail lõplikult läbi saab. "Oli väärt ettevõtmine ja ilus lõpp - ilmataat andis täna ka väga ilusa ilma."

Karu pole endale seni lubanud ainsatki puhkepäeva, vaid üks päev oli olnud natuke lihtsam. Käidud on pea kõikides paikades, kuhu kavas minna oli, vaid Rõuge 10kilomeetrisel rajal jäi käimata ning samuti ei teostunud plaan jalutada Saaremaal Sõrve sääre tippu. Kuna üldiselt nägid Karu päevad välja nii, et õhtuks sõitis ta koju Tartusse magama, et hommikul uusi matkaradu avastama minna, on ta autoga selle kuu jooksul teinud Eestile peale juba kolm tiiru.