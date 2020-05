Tallinna Kalevi peatreeneri kohalt lahkunud keskväljalegend plaanib väljakule naasta 

Praegu on märtsis Kalevi peatreeneri kohalt lahkunud Dmitrijev registreeritud Legioni teises liigas mängivasse duubelmeeskonda, ent kui Premium liiga üleminekud 28. juulist uuesti avanevad, on Legionil kindel plaan Dmitrijev ka meistrisarjas platsile saata.

"See tunne, jalgpalluri tunne, elas minu sees. Rääkisime ja mõtlesin, et tahan veel. On veel jõudu ja tahan proovida," ütles Dmitrijev ise.