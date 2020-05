Inglismaa jalgpalli kõrgliiga naaseb 17. juunil 

Kõigepealt on kavas kaks kohtumist, mis liigakarika mängude tõttu edasi lükati ehk 17. juunil tulevad väljakule Aston Villa ja Sheffield United ning Manchester City ja Londoni Arsenal. Seejärel jääb igal meeskonnal pidada üheksa mängu.

Tribüünidele pealtvaatajaid mõistagi ei lubata, kuid kõik 92 mängu, mis pidada on jäänud, kantakse Inglismaal üle vabalevis. Kohtumised jõuavad Sky Sportsi kõrval ka BBC eetrisse - see on üldse esimene kord, mil BBC oseülekandes Premier League'i mänge näitab. Telekast jalgpalli vaatamist saavad britid nautida tõepoolest täiel rinnal, sest mängud hakkavad toimuma kõigil nädalapäevadel.