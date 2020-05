AMETLIK VIDEO! | Vaata, kuidas Ott Tänak Lõuna-Eesti maalilistel kruusateedel kilomeetreid mõõtis! 

Tänak ütles testimise järel DirtFishile, et kokku läbis ta umbes 160 kilomeetrit, katsetades erinevaid seadistusi. Hyundai i20 R5 mainaga kihutab WRC2 sarjas Ole Christian Veiby ning seda hooldatakse Tallinnas Tänakule ja Markko Märtinile kuuluv ettevõttes RedGrey.

"See polnud midagi suurt, lihtsalt natuke autoga sõitmist," rääkis Tänak. "Ma pole kuigi palju i20 R5ga sõitnud, nii et oli täitsa tore selles olla ja see avaldas mulle muljet.