Maksuamet ähvardab rallisangari paljaks koorida 

Ajakirja Seiska andmetel konfiskeeriti maikuus Latvalale kuuluv Helsingi korter, Puumalas asuv suvila ning auto Lexus RX450. „See on kõik, mis mul on,“ ütles Latvala Iltalehtile ega soostunud üksikasjadesse laskuma.

Maksuamet leidis, et Latvala on riigile võlgu 6,2 miljonit, millest 1,4 on rallimees nüüd ära maksnud. Latvala kinnitas eile Iltalehtile, et need numbrid vastavad tõele.

Ta tunnistas, et ei kavatse vaidluses alla anda, sest maksumaksjana on tal asjadest teistsugune arusaam. Suure tõenäosusega jätkub võitlus kohtus, kus hakatakse vaidlema, kui suure osa ajast Latvala ikkagi Soomes veetis.

Latvala sõnul on olukord tema jaoks kriitiline, sest ta on suurema osa karjääri jooksul teenitud rahast investeerinud, kuid koroonakriisi ajal on turud kaotanud väärtust.

Mees lisas, et praeguse seisuga tahab maksuamet võtta kogu vara, mis ta rallikarjääri jooksul teenis.

Latvala hingel on 18 MM-sarja etapivõitu, kuid ometi on äsja 35. sünnipäeva pidanud Soome ralliäss töötu. Viimase aasta jooksul on kõik tema karjääris allamäge käinud.