TOHOH! Neuville avaldas põhjuse, miks ta seni maailmameistriks pole tulnud 

Neuville võrdleski Adamot ja Nandanit ning vihjas, et enne olid asjad paigast ära. „Suudame nüüd kogu MM-sarja enda jaoks paremini ära kasutada. Oleme proovinud kasu lõigata igalt poolt, kust võimalik. Enne ei olnud see päris nii,“ rääkis ta portaalile rallit.fi.

„Olen üsna kindel, et just selle pärast olen varem individuaalsest tiitlist ilma jäänud. Midagi pole teha, sest tol ajal töötati sel moel. Usun, et nüüd oleme rallideks paremini valmis ja kogu tiim teeb rohkem tööd.“