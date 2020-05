Üllatus: saarlased tegid kaugete külaliste vastu väikese ime 

Flora alistas samal ajal üsna keeruliselt kulgenud kohtumises 3 : 0 Tallinna Kalevi, kaks tabamust kanti Rauno Sappineni nimele, kelle arvel on tänavu juba viis väravat. Lõpuvile eel vormistas lõppskoori Michael Lilander. Kalev lõpetas kohtumise vähemuses, sest 79. minutil teenis Hannes Anier teise kollase kaardi.

Floral on nelja vooruga kirjas 10 punkti, Kalevil on koos neli ja Kuressaarel kolm silma. Trans on üllatuslikult ühe punktiga tabeli viimane.