VAHVA! Soome ralliäss kolis Eestisse 

„Kolisin siia aasta alguses. Nüüd on tekkinud aega, et siin olla,“ vihjas ta koroonaviiruse pandeemiast tekkinud võistluspausile. Tavaliselt on rallimehed paarsada päeva aastast kodust eemal, kuid nüüd on Rovenperä saanud Eestiga lähemalt tutvuda.