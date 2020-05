Rovanperä eelkäijad: millised Soome spordikuulsused elavad Eestis? 

Mäesuusatamise maailmameister Kalle Palander on juba aastaid Ontika mõisa peremees. Äsja pajatas ta Iltalehtile, kuidas möödus karantiin. „Panin kartuli maha ja istutasin maasikaid,“ ütles ta. Suusalegend tunnistas, et vaatamata nulli kukkunud palgale toob maatöö naeratuse näole. Ta lisas, et kõik peaksid võimalusel ise endale toitu kasvatama, sest sel viisil ei tule vähemalt nälga majja.