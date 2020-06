Sõõrumaa: isiklikult olen nelja aasta jooksul pannud Eesti sporti vähemalt miljon eurot 

"Sponsorraha on kuskil 750 000. Kui te rihite selle peale, et ponnistus ja lubadus oli, et saaks 1,3 miljonit, et iga eestimaalane võiks ühe euro sinna panustada, siis kahjuks see ongi üks teema, mis ei luba panna hindeks viite," jätkas Sõõrumaa.

"See on minu jaoks üks suuremaid miinuseid ja loomulikult on ka Eesti spordimaja tegemata, aga kui vaatame neid, mida on tehtud ja kui palju on spordi rahastus suurenenud, praktiliselt kaks korda, siis selle jätavad need irvhambad tavaliselt tähelepanemata. Kui see rahaküsimus teid nii väga huvitab, siis isiklikult olen pannud vähemalt miljon eurot Eesti sporti viimase nelja aasta jooksul, minu ettevõte olles EOK peasponsor."