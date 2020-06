Jalgratturitel vesi ahjus? Dopingukütid alustavad Seefeldi materjalide põhjal Tour de France'i proovide järeltestimist 

Belgia päevaleht Het Nieuwsblad teatas laupäeval, et uurijad leidsid "Aadrilaskmise" materjalidega töötades teavet uue varasemalt avastamatu keelatud aine kohta.

Rahvusvaheline jalgrattaliit pole uudist ametlikult kommenteerinud, kuid CADF kinnitas, et töö käib. "Uuele infole põhinedes oleme tuvastanud olulised proovid ja alustasime nende analüüsimist," kinnitas Jalgratturite antidopingu esindaja. Katsed viiakse läbi Austria asuvas Seibersdorfi ja Saksamaa Kölni laborites.

Suusatamise MMil läbi viidud suuroperatsiooni tagajärjel on juba vahele jäänud mitmed jalgratturid. Kristijan Durasek, Georg Preidler ja Stefan Denifl said nelja-aasta pikkused võitluskeelud ning Kristijan Koren, Borut Božič ja Alessandro Petacchi on spordist eemale kaks aastat.