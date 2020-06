Michael Jordan politseivägivallast tumedanahaliste vastu: meil on kõrini 

"Ma näen ja tunnen kõigi valu, nördimust ja pettumust," ütles legendaarne Michael Jordan pühapäevases avalduses. Esmaspäeval tappis Minneapolise politseinik mustanahalise George Floydi, hoides oma põlve tema kaelal kuni too lämbus. Nädalavahetusel toimusid üle terve USA rahutused ja korvpallur on mõtteis protestijatega. "Toetan neid, kes on asunud võitlema meie riigis juurdunud rassismi ja värviliste vastu suunatud vägivalla vastu."