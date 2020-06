7 VÕTIT | Nädalavahetus Saksamaa jalgpallis: toetusavaldused mustanahalistele protestijatele, seljavõidud ja Bayerni seeria jätkumine 

Ei. Paderborn seljatati 6 : 1 ja hooaja säravaima mängu tegi noor inglane Jadon Sancho. 20aastane talent on nüüd noorim mängija, kes Bundesliga ajaloos 30 väravani jõudnud. Silmapaistev on ka tema tänavune saldo, sest lisaks 17-le löödud kollile on ta andnud 16 resultatiivset söötu. Esimesed uljad briti lehed on valmis treinud pealkirjad väidetega, et Sancho on uus Messi.