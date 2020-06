Klavani meeskonnakaaslase traagiline elu: mängija ema ja õetütar surid vähki, sama haigus kimbutab ka abikaasat 

Vähk on Nainggolanide suguvõsa laastanud. Hetkel võitleb oma elu eest ka Radja abikaasa. Kuna mehe elukaaslane on pärit Cagliarist, siis see on üks peamisi põhjusi, miks poolkaitsja Ragnar Klavani tiimikaaslaseks siirdus – mängija leidis, et naine peaks rasketel hetkedel olema kodule võimalikult lähedal.