Malcolm Wilson kritiseeris ilmetuid WRC sõitjaid: WRC kuldajad on läbi 

„Autorallis on karismaatilisi sõitjaid vähe,“ kommenteeris Wilson väljaandele Autohebdo. „Samas M-Spordi seisukohalt vaadates, me näiteks ei saakski endale Colin McRae palkamist lubada. Autotootjat esindades oli see võimalik. Siis oli oluline MM-sarjas osalemine ja raha ei loetud.“