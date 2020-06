Lionel Messi avaldas väga sünge tulevikuennustuse 

„Ma ei usu, et jalgpall saab kunagi olema selline nagu varem,“ nentis Messi Hispaania väljaandele El pais antud usutluses. „Aga asi pole ainult jalgpallis: ma arvan, et meie elu üleüldiselt ei saa enam endine olema.“

„Kõik, kes sellel perioodil elanud, jäävad seda ühel või teisel viisil mäletama. Mina isiklikult tunnen tohutut kaastunnet ja frustratsiooni nende pärast, kes on oma lähedased kaotanud,“ jätkas Messi. „Ka spordimaailm saab kannatada. Esiteks finantsiliselt, sest paljud ettevõtted, kes on sporti toetanud, kannatavad. Teiseks puhtalt professionaalsest küljest: treeningud ja võistlused saavad olema teistsugused. Dünaamika on täielikult muutunud.“