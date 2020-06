GRAAFIK | Välismaalased jalgpalliliigas: venelaste arv jätkab kahanemist, Aafrika riikide esindatus kahekordistus 

ETM on mängija, kes on kas Eesti kodanik või mängija, kellel on määramata kodakondsus ja tal on Eestis välja antud välismaalase pass. Lisaks loetakse Eestis treenitud mängijaks pallur, kes on sündinud Eestis või kes on mänginud Eesti jalgpalli meistrivõistlustel vähemalt seitse hooaega, sõltumata tema rahvusest ja kodakondsusest.