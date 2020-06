Jalgpall MEENUTUSVIDEO HEADEST AEGADEST | Täna aasta tagasi alistas Liverpool Meistrite liiga finaalis Tottenhami Toimetas Oliver Lomp , täna, 20:08 Jaga: M

Mohamed Salah viis penaltist Liverpooli 1:0 juhtima Foto: Reuters/Scanpix

Jalgpalli Meistrite liiga on määramata ajaks pausil ning pole välistatud, et hooaega ei mängitagi lõpuni. Selle valguses tundub eriti kaugel aeg, kui mängiti täistribüünide eest tippjalgpalli - just täna õhtul aasta tagasi alistas FC Liverpool Meistrite liiga finaalis 2:0 Tottenhami.