Lewis Hamilton kritiseeris kaaspiloote: ma olen ainuke värviline ja mind on jäetud üksi 

„Ma näen teid läbi, kes te vaikite,“ kirjutas Hamilton Instagrami kontol. „Minu erialal, kus mõistagi domineerivad valged, pole keegi ühtki sõna lausunud. Olen ainukene värviline ja mind on jäetud üksi. Ma oodanuks, et olete praeguseks midagi olukorra kohta öelnud, ent te ei suuda meie eest seista. Teadke, et ma tean, kes te tegelikult olete ja ma näen teid läbi.“

„See pole ainult USA vaid ka Suurbritannia, Hispaania, Itaalia ja teiste probleem. See, kuidas vähemusi koheldakse, peab muutuma. Peab muutuma ka see, kuidas te oma rahvast võrdsuse, rassismi ja klassilise ebavõrdsuse osas harite. Me kõik oleme ühesugused! Keegi pole sündinud südames rassism ja vihkamine. Seda on õpetanud meile need, keda me järgime,“ lisas Hamilton.