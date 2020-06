Vormel-1 legend võib kuninglikku sarja ootamatu comebecki teha 

„Ricciardo asendajana käib läbi mitu nime ja tõepoolest Alonso on üks nendest,“ ütles Abiteboul RMC raadiole. „Kindlasti tahame me endale aega võtta ja mitte kiirustada. See on väga tähtis otsus ja me kindlasti ei järgi Ferrari ja McLareni eeskuju, kes turul tõmblevad. Valida sõitjaid uueks hooajaks enne kui praegune on alanud…see on veidi kummaline.“