Eesti parim naismotosportlane Anastassia Kovalenko lahkub Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast 

Astusin erakonda, kus peamiseks printsiibiks oli solidaarsus ja sallivus. Arukas diskussioon, austus ja lugupidamine inimeste vastu, sōltumata nende soost, rahvusest vōi isegi veendumustest, näis olevat enesestmōistetav. Ent viimasel ajal on partei retoorika ja poliitiline aktiivsus muutunud täielikuks vastandiks nendele väärtustele. Juba terve aasta hämmastavad mind näited täielikust ideoloogia ja väärtuste puudumisest, mis on asendatud konfliktide otsimise ja poliittehnoloogiaga.

Nagu selgus, saavad sotsiaaldemokraadid endale lubada tallinlaste jagunemist rahvuslikel alustel Nōmme ja Lasnamäe elanikeks. Meil polnud häbi rünnata naisi, valimata sōnastust, olgu tegemist kas abilinnapea vōi endise parteikaaslasega. Epideemia alguse ja eriolukorra keerulist aega kasutati maksimaalselt ära poliitilise kasumi teenimiseks, mitte ühiskonna konsolideerimiseks. Sisulise arutelu asemel kõlas valimatu kriitika kōigi linnavalitsuse algatuste suunas, lisaks torkas ebameeldivalt silma soov linnavalitsuse lahendusi esitleda meie initsiatiivina. Ettepanekuid ja kriitikat kōlab nii palju, et ilmseid vastuolusid enam ei märgata.

Enam pole selge, kelle huvide eest erakond seisab. Kui me sõnades soovime aidata kõiki, siis tegelikkuses on loosung “igaüks loeb” muutunud arusaamaks, et ei loe keegi.