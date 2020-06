Hyundai boss selgitas karjääri "ühe lihtsaima otsuse" tagamaid 

Adamo sõnas väljaandele DirtFish, et Sebastien Loebi oleks küll põnev näha Soomes kihutamas, kuid üheksakordse maailmameistri aeg planeedi kiireimatel kiiruskatsetel on läbi.

Breen väljaandele Autosport: "Olen elevil, et saan tagasi WRC-autosse. Rootsi rallist on üksjagu möödas ja ma pole pärast seda väga palju sõitnud. Igatsen sõidutunnet.

See aasta tuleb natuke teistsugune, sest meil on Hyundaiga rohkem kogemust. Tunnen end meeskonnas mugavamalt ja tean autotki pisut paremini, seega olen enesekindlam."

Ta lisas, et koroonaviiruse pandeemia võrdsustas tema seisu konkurentidega. "Enamik kutte sõitis Mehhikos, mis ongi nende ainuke eelis minu ees. Seega peaks tase olema üpris ühtlane. Loodan, et see on kogu selle negatiivse asja keskel üks positiivne faktor. Minu enesekindlus on kõrgem kui tavaliselt.