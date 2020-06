WRC-sarja juht edasisest hooajast: juba see oleks väga hea, kui toimuks neli rallit 

"Püüame leida uusi kuupäevi," sõnas Ciesla Motorsport.com-ile. "Aga enne otsuste tegemist peame välja uurima, kas saame reisida. See tähendab, et millised on reeglid riikides, kus peame veel võistlema.

Vaatame, kuidas asjad järgnevatel kuudel arenevad ja siis langetame otsused septembri, oktoobri ja novembri kohta. Oleme sunnitud ootama viimase minutini, sest tahame vältida rallide tühistamist liiga vara. See oleks halvim. Samas vajame aega, et organiseerida logistikat. Euroopas on see kergem, väljaspool seda keerulisem."