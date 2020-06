Eesti pallimängutiimide uus reaalsus: kolmandiku võrra väiksemad eelarved ja panustamine kohalikele mängijatele 

Eelarve kolmandiku võrra kahanemise toovad välja teisedki klubijuhid. „30- kuni 40protsendiline languse suurusjärk on küllaltki õige,“ lausus Tartu Bigbanki võrkpalliklubi mänedžer Hendrik Rikand. Tartlastele lisas raskel ajal kindlust, et tiimi nimisponsor Bigbank kinnitas toetamise jätkamist. Ent väiksemate rahastajatega on olukord keerulisem.

„Kriisi hakul ütlesid viis kuni seitse toetajat, et nad ei saa jätkata. Sponsoreid on meil omajagu, aga suurem küsimus on järgmise hooajaga. Arusaadav, et kevadel oli raske ja toetused pandi seisma. Hooaja lõpus oli lootus, et kõik taastub ja sügisest jätkatakse uue hooga. Praegu on seis selline, et toetajad kaovad ära,“ lisas Rikand. Ta möönis, et oleks väga hästi, kui loobuks ühekohaline arv ettevõtteid.