Positiivse dopinguproovi andnud tippteivashüppaja süüdistab šokolaadi 

"Sõin THC-d sisaldavat šokolaadi, et jääksin lennukis magama," selgitas Walsh sotsiaalmeedias. "Ma ei arvanud, et see sisaldab nii palju karboksü-THCd, et annan positiivse dopinguproovi. Olen selle kogemuse abil inimesena kasvanud ja keskendun teivashüppele rohkem kui kunagi varem."