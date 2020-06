Soome MM-ralli toimumine on küsimärgi all? Korraldajate sõnul on etapi edasilükkamine välistatud 

Soome autoralli MM-etapi saatus otsustatakse hiljemalt järgmisel nädalal. 6.-9. augustiks kavandatud võistluse korraldamine on nii töömahukas, et sellega ei saa rohkem venitada. Kuigi meedias ringlesid jutud, et arutluse all on ka etapi edasilükkamine sügisesse, siis ralli direktor Kai Tarkiainen selle võimaluse välistas.

Jyväskylä etapp on igal aastal kogunud sadu tuhandeid pealtvaatajaid. Rahvusvahelise ürituse korraldamine ei olene ainult Soome riigi poolt seatud piirangutega. Rallit korraldava AKK Spordi esimees Jarmo Mahonen ütles, et mängu tulevad ka rahvusvahelised piirangud reisimisele, koroonapiirkondadest tulevate inimeste lubamine riiki ja palju muud, mis peavad kiiremas korras vastuse saama.

AKK Sport saab kokku kolmapäeval, et olukorda arutada. Rallimaailmaga suhtlev Mahonen kinnitas, et Uus-Meremaa ja Jaapani rallid jäävad sel aastal vahele. Üks tühistamise põhjus on logistiline, kuid see pole ainus. "Uus-Meremaal on koroonaviirus väga hästi kontrolli all. Sinna ei soovita välismaist rallikaravani. Sama näib olevat Jaapanis," lausub Mahonen.