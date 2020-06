Suri üheksakordne ringrajasõidu maailmameister 

Mootorrataste ringrajasõitja Carlo Ubbiali suri 90aastaselt kodulinnas Bergamos. Itaallane on läbi aegade üks edukamaid mootorrattureid. Aastail 1951-60 võitis ta kokku üheksa maailmameistritiitlit, kuus alla 125cc ja kolm alla 250cc klassis.

Ajaloos on Ubbialist edukamad olnud vaid tema kaasmaalane Giacomo Agostin, kes võitis tiitli 15 korral, ja hispaanlane Angel Nieto, kes on võitnud 13 meistritiitlit. Suurbritannia esindajal Mike Hailwoodil ja itaallasel Valentino Rossil on sarnaselt Ubbialiga üheksa esikohta.