Rain Veidemani tippu viinud treener Jaak Jalakas: inimloomuses on mängimine sisse kodeeritud 

Jalaka hõbedase meeskonna nurgakiviks oli pikaaegne koondislane Rain Veideman, kelle suurde korvpalli tõmbamise au on endale võtnud Andres Sõber. "Veideman sattus Rakverre (Jaan) Malmbergi käe alla mängima ja seetõttu pallis ta eestikatel meie RSK sPORTKUNDA/Rakvere SpK ühissatsis kaheksa hooaega. Üks treenerist kolleeg on mulle öelnud, et esimesed neli aastat polnud Veideman mul võistkonna parim, aga viimastel aastatel oli juba turniiride parim. Ta oli meie tiimi kõige noorem ja tal oli pidevalt vaja ennast tõestada. Veidekas pidi pidevalt endast vanemate ja suurematega rinda pistma ja see tuli talle kasuks," iseloomustab Jalakas oma kõige nimekamat hoolealust.

Veidemani edasist karjääri ei taha Jalakas üksipulgi kommenteerida, viidates kerge muigega enda ebakompetentsusele: "Siinkohal pean ütlema, et ma pole korvpallispetsialist. Eks alati tahaks, et meie mängijad saaks järjest kõrgemale ja kaugemale. Ilmselt, kui Rain oleks juba noorena näiteks Itaaliasse sattunud, nagu paljud poisid praegu lähevad, siis oleks ta seal riigis praegusel momendil kindlasti veel rohkem hinnas."

Kui Veideman on kahtlemata kõige nimekam Kundast läbi käinud korvpallur, siis kõrgliigasse jõudnud mängijaid on Jalaka hoole all olnud veel. "Kui Jaanus Levkoi võttis Raido Villersi ja Priit Aja TSIK-i vastu, siis ta ütles mulle, et need on teistsugused poisid ja tema tahab näha, mis neist saab," räägib Jalakas hiljem vastavalt Rakveres ja Hotronicus meistriliigakogemust saanud meestest.

Koondisevastutus

Jalakas on saanud nuusutada ka noortekoondise treeneri ametit, kui 1999/2000 hooajal võttis Aivo Erkmaa ta U18 rahvusmeeskonna juurde enda abiliseks. "Erkmaale öeldi esialgu, et kas lolliks läksid, kes see Jalakas on. Minu õnneks sai peatreener toona ise endale abilised valida ja mind kinnitati ära. Ühel hetkel öeldi, et nüüd on nii: arsti ja füsiot pole, Jalakas vastutab, et kõik oleks elus," meenutab Jaak naerdes. "Tol aastal võtsin olude sunnil esimese lisakursuse ja pärast seda olen igal aastal osalenud vähemalt ühel taastumise, teipimise, jooga, massaaži vms kursusel."

1999. aasta augustis Pärnus mängitud valikturniiril alistati Šveitsi, Ukraina ja Taani eakaaslased ning pääseti Saksamaa ja Soome järel kolmandana Bulgaariasse vahegrupiturniirile, kus edestati Belgiat, aga kaotati Bulgaariale, Iisraelile, Jugoslaaviale ja Valgevenele. "Pärnus oli tol hetkel ikka tõsine korvpallibuum ja kõik mängud olid otseülekandes ka teleekraanil. Mäletan, et pärast ühte võidumängu läksime Aivoga bensiinijaama ja seal öeldi meile, et nüüd tellite ja meie maksame," on Jalakal hästi meeles.

Eesti tolleaegset Eesti U18 koondist peeti meie üheks andekamaks põlvkonnaks, kuid suurt kala jõudsid lõpuks püüdma vaid Marek Doronin ja Alar Varrak. Viimane loomulikult treeneri, mitte mängijana. Põhiraskust kandsid meeskonnas näiteks Erik Dorbek, Indrek Suur ja Oliver Tammsalu.