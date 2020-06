Rally Estonia pöördus autospordiliidu vastu kohtusse 

Esmaspäeval potsatas Eesti autospordi liidu (EAL) liikmete ja veel mõne Eesti autospordis olulise inimese postkasti kiri alaliidu juhatuse liikmelt Janis Kaalult. Kaal väidab oma kirjas, et alaliitu on ähvardatud kahjunõudega.

Oma õiguste kaitseks pöördusid Rally Estonia korraldajad alaliidu vastu kohtusse. „Kui üks osaline tunneb, et tema õigusi on rikud, on kohtusse pöördumine loogiline protseduur,” arvas Hõbe. Vaidlustati EAL-i juhatuse otsus osalustasu erakordse tõstmise kohta.