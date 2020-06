AMETLIK: Soome MM-ralli jääb ära 

"Kaks järgmist WRC etappi – Soome ja Uus-Meremaa – on koroonaviiruse tõttu tühistatud," kirjutas DirtFish sotsiaalmeedias. Soome Rallit korradav AKK Sports kinnitas uudist sealsele meediale.

Soome ralli direktor Kai Tarkiainen välistas teisipäeval võimaluse, et toimub sügisel. "Ainukene variant on korraldada ralli õigetel kuupäeval. Sügis, näiteks okotoober, on välistatud," ütles ta sealsele rahvusringhäälingule.