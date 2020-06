Tommi Mäkinen Soome MM-ralli ärajäämisest: üüratu kaotus 

Mäkinen võttis uudised vastu rahulikult, kuid pettunult. "See on väga halb uudis. Midagi ei saa teha. Muidugi oli seda karta, et nii võib minna," ohkas Toyota pealik.

"See mõjutab Kesk-Soomet ja rallimaailma üldiselt. Üldiselt on see üüratu kaotus," jätkas neljakordne maailmameister. "Peame selle otsusega elama ja edasi liikuma."

Mäkineni sõnul ei kõiguta uudis kuidagi Toyota meeskonna tegevust. Võistkond on juba pikemast aega ooteseisundis ja nüüd see lihtsalt pikeneb. Algselt pidi MM-sari jätkuma juuli keskpaigas Keenia ralliga, kuid seegi etapp jääb sarnaselt Soomega ära.

"Oleme päris kaua oodanud, et kus hooaega jätkame. Praegu info põhjal me ei saa ka Uus-Meremaal startida. Raske öelda, kas saame lõpuks Türgis sõitma," mõtiskles Mäkinen ja lisas, et nende meeskond on valmis reageerima.