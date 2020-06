FOTOD | Maratoonar Nurme näitas 800 meetri meestele kandu, laskesuusakoondise peatreener püstitas Eesti rekordit

„Kui läheb spetsiaalseks maratonitreeninguks, tõuseb maht kahekordseks. Kuid samas on plaanides pikad, kahetunnised jooksud, samuti 40minutilised tempojooksud ja ka lõigud,” selgitas Nurme. „Põhiline erinevus varasemaga on aga selles, et teen ka palju jõutreeninguid ja tegelen tasakaalu poolega – see on baas selleks, et järgmisel aastal olla terve ja taluda maratonitreeningutel suuri koormusi.”

Kuigi piirangute leevendamise järel saaks Nurme pikemaid otsi joosta koos mõne kaaslasega, on ta rüganud pigem üksi. See on ühelt poolt mugavam, sest nii saab ta kohe koduuksest välja astudes treenima asuda ega pea teistega midagi klapitama, kuid samas tõdes ta, et Tartus on tal keeruline leida endale sobivaid treeningupartnereid. „Mõned on, näiteks Kaur Kivastik ja Olavi Allase, nendega saaks koos joosta, aga pigem teen ikkagi üksi,” ütles Nurme.

Ta lubas kohal olla ka 13. juunil, kui KEVEKi sari jätkub miilijooksuga. „Eesmärk on saada sammhaaval kiiremaks ja tugevamaks. Praegu kohe tunnen, et toonus on lihases, sellist asja pole tundnud aastaid. Maratonitrenn võtab selle ära ja oled nagu kuivik. Praegu on nagu lapse lihas,” muheles võidu järel selgelt rahuoleva moega maratoonar.

Rekord kanguse kiuste

Nurme selja taga tegi aga suurt jooksu Eesti laskesuusakoondise peatreener Indrek Tobreluts, kes püstitas ajaga 2.01,10 M40 vanuseklassi uue Eesti rekordi.

Senine tippmark 2.01,31 kuulus samuti Tobrelutsule ja oli joostud kolm aastat tagasi Valgas Eesti linnade suvemängudel. Ent kui toona oli mees selleks spetsiaalselt valmistunud ja rekord oligi selge eesmärk, siis nüüd oli tegemist üldse tema tänavuse esimese staadionijooksuga ja ta tuli lihtsalt õhtut nautima ja vormi kontrollima, nagu ise väitis.

KEVEKi ja Tartu Kalevi staadionijooksu sari jätkus Tamme staadionil 800 meetri jooksuga. Võitis Tiidrek Nurme, M40 vanuseklassis püstitas Indrek Tobreluts uue Eesti rekordi. Foto: Aldo Luud