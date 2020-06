Poola naisvabavõitleja segi pekstud näost: nägin välja nagu zombi 

Selline nägi vabavõitleja Joanna Jedrzejczyk välja 7. märtsil pärast kaotatud matši. Foto: AFP/Scanpix

Ta vajas kaksikõe toetavat õlga, et duši alla jõuda. Pärast pesu suundus ta Las Vegase haiglasse, kuhu jäi terveks ööks.

"Postitan ühel päeval pildi sellest, milline ma välja nägin. See oli väga naljakas, mõned inimesed ei tundnud mind äragi," sõnab Jedrzejczyk.

Nüüd võib ta juhtunut lõbusalt meenutada, sest jäädavaid kahjusid ei tekkinud, kuid kolm kuud tagasi puuris oli asi karm. Poolatari nägu hakkas üles paistetama kolmandas raundis. Ühel hetkel oli turse nii suur, et tema füsioterapeut kartis, et see lõhkeb.