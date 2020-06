Kümnevõistlusegigandid Mayer, Kaul ja Uibo peavad isemoodi spordilahingu 

Nad võistlevad igaüks oma treeningkeskuses – vastavalt Montpellier's, Mainzis ja Clermontis – samadel aladel otseülekande vahendusel.

Tunni aja pikkune võistlus algav teivashüppega, kus tuleb 10 minuti jooksul ületada kõrgus 4.00 maksimaalselt palju kordi. Seejärel liiguvad mehed kuulitõuke ringi, kus on eesmärk tõugata 7,26kilost raudmuna 10 minuti vältel võimalikult palju kordi 12 meetri joone taha. Kolmas ja viimane ala on jooksmine.

Aga mitte traditsiooniline, vaid teineteisest 20 meetri kaugusel asetsevate torbikute vahel. Viie minuti jooksul tuleb joosta edasi-tagasi võimalikult palju otsi. Võitja kroonitakse kolme ala koondskoori tulemusena.

Mayer: "Formaat on natuke nõudlik, sest me pole harjunud vastupidavuse aspektiga. Me oleme nii-öelda sprinterid. Ma ei tea, kuidas läheb, aga arvan, et Niklas on selles hea ja meie [Maiceliga] peame tema vastu võitlema.

Arvan, et kõik kolm teavad, et raskeim osa on viimane. Ma pole seda konkreetset distsipliini proovinud, aga tean, et see tuleb raske. Kuulitõuge ja teivashüpe on seatud piiride juures minu jaoks lihtsamad."

Kaul: "See on väga hea, sest pakub treeningule vaheldust. Ootan võistlust väga, mis sest, et me pole samas riigis. See tuleb lõbus.

Ma ei usu, et olen favoriit. Teivashüpe tuleb raske, sest ma olen viimase kolme kuu jooksul teinud vaid ühe teivashüppetrenni. Viimane ala on ilmselt kõigi jaoks raske, sest tavaliselt jookseme 1500 meetrit, mis on neli-viis minutit stabiilse tempoga jooksmist. Aga nüüd tuleb peatuda ja siis jälle startida. Usun, et see on raskem kui 1500 meetri jooks."