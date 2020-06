Kõmu Michael Schumacheri vend: me ei räägi tema seisundist sõnagi! Ohtuleht.ee , täna, 20:34 Jaga: M

Ralf (vasakul) ja Michael Schumacher 2010, aastal. Foto: Toru Hanai

Mai lõpus poetas Michael Schumacheri endine meeskonnakaaslane Felipe Massa, et Saksa vormelilegendi "olukord pole kerge, ta on keerulises faasis." Saksamaa väljaanne express.de katsus Michaeli nooremalt vennalt Ralfilt midagi täpsemat teada saada, kuid nende ponnistusi edu ei saatnud.