Läti kossuäss: Saraatovi spordihoone riietusruumis on vist hoitud laipa. Venelased: hoopis sinu suu haiseb! 

Bertans nentis, et pärast Euroliiga mänge on VTB Ühisliigale päris keeruline ümber lülituda.

"On raske end nendeks kohtumisteks kokku võtta. Näiteks on sul kaks keerulist mängu Euroliigas ja siis sa lendad Saraatovisse, kus spordihalli temperatuur on pluss kaheksa kraadi ning riietusruum lehkab nii, nagu oleks seal nädal tagasi keegi ära surnud," salvas Bertans, kelle mullust hooaega räsis vigastus. Euroliigas sai ta väljakule vaid seitsmes ja Ühisliigas 13 mängus.