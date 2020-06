Rally DirtFishi toimumisaeg sai paika. Tänak: "Teeme ühe hea päeva kogu spordile.“ 

DirtFishi tegevjuht Justin Simpson nõustus Rally DirtFishi korraldusmeeskonna otsusega. Simpson tõi võrdluseks hiljuti taasavatud DirtFish’ rallikooli Seattle’is ning kinnitab, et need kaks lisanädalat on kindlasti abiks.

Arvestades kõike eelnevat, siis oleme igati nõus korraldajate otsusega lükata ralli toimumine kahe nädala võrra edasi. Nagu Janis eelnevalt juba mainis, muutub maailm meie ümber iga päevaga ja kui meil on võimalik anda endale korralduseks kaks nädalat lisaaega, on see igati mõistlik.

Ühtlasi tahaksin ka lisada, et kogu DirtFishi meeskonnal on väga kahju, et ralliaasta üks vaieldamatu tippsündmus sel aastal ära jääb. Neste Rally Finland on üks tõeliselt ikooniline üritus.“

RedGrey rallitiimi ja Ott Tänaku testipäev 27. mail Lõuna-Eestis. Foto: Henri Rump

Hyundai Motorspordi ridadesse kuuluv valitsev autoralli maailmameister Ott Tänak ootas Soome rallile minekut pikisilmi. Tänak on valitsenud Soome teid juba kaks viimast aastat ning lootis sel aastal esimese mitte-soomlasena minna püüdma rallivõitude kübaratrikki.

"Kõigile meeldib Soome. See on ka minu jaoks väga eriline. Pole just palju kohti, kus saaks sõna otseses mõttes autoga lennata nagu saab seda teha Soome rallil. Eestlastele on see muidugi veelgi erilisem – see on ainus ralli, mida eestlastest fännid saavad pidada koduseks WRC etapiks. Nähes raja ääres lehvimas kõiki neid Eesti lippe, tekib paratamatult tunne nagu sõidaksin koduteedel," tähtsustas Tänak.