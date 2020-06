ESKIIS | Selline hakkab välja nägema kauaoodatud Tartu jalgpallihall 

Kunstmuruväljakuga pneumohalli rajamiseks on riigieelarvest eraldatud 1,5 miljonit eurot ning 600 000 eurot lisandub Tartu linna eelarvest. Seega on halli kogumaksumuseks planeeritud 2,1 miljonit eurot. Pneumohalli arhitektiks on Margit Aule KAOS Arhitektid OÜ-st.